Ещё
В эвакуации из торгового центра в Ленобласти лично поучаствует Александр Дрозденко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В эвакуации из торгового центра в Ленобласти лично поучаствует Александр Дрозденко 

Интересант 2 часа назад
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко примет участие в тренировочных мероприятиях по эвакуации из торговых центров по сигналу тревоги.
Как сообщает портал 47news, соответствующие процедуры запланированы во всех комплексах на территории региона со следующего понедельника — 2 апреля — в течение десяти дней.
Соответствующее распоряжение, заверили журналистов в аппарате губернатора, Дрозденко не только лично подпишет, но поучаствует в одной из тренировок, которая пройдет, скорее всего, во Всеволожске или Гатчине.
Интересант: последние новости
В Петербурге перед матчем с Францией футболисты сборной России возложили цветы в память о жертвах кемеровского пожара Британские СМИ сообщили о попадании в больницу второго полицейского, расследовавшего отравление Скрипаля Собчак в Петербурге опережает Жириновского и занимает третье место среди кандидатов, а Явлинский набирает больше 3 процентов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД56
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»768
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову236
Витас арестован39
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева231
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение