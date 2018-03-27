В эвакуации из торгового центра в Ленобласти лично поучаствует Александр Дрозденко 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко примет участие в тренировочных мероприятиях по эвакуации из торговых центров по сигналу тревоги.
Как сообщает портал 47news, соответствующие процедуры запланированы во всех комплексах на территории региона со следующего понедельника — 2 апреля — в течение десяти дней.
Соответствующее распоряжение, заверили журналистов в аппарате губернатора, Дрозденко не только лично подпишет, но поучаствует в одной из тренировок, которая пройдет, скорее всего, во Всеволожске или Гатчине.