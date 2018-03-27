Снег скопившейся вдоль обочин, начнет активно таять и превращать улицы и тротуары Петрозаводска в реки

Городские власти заменили около трех километров ливневки в прошлом году.

С приходом весны снег, которого сейчас довольно много скопилось вдоль обочин, начнет активно таять и превращать улицы и тротуары карельской столицы в реки. Если год назад на традиционной встрече с журналистами глава Петрозаводска Ирина Мирошник посоветовала просто переждать период таяния, то в этот раз рассказала о работе с ливневкой.

Журналисты городских изданий поинтересовались у сити-менеджера, какие работы мэрия проводит в этом направлении.

— То, что касается текущего ремонта то, около 3 километров ливневой канализации было заменено в прошедшем году. Прочистка колодцев ведется на постоянной основе. И по-прежнему у нас будет активно задействована каналопромывочная машина.

Городские власти намерены направлять эту чудо-технику на «те объекты, которые опять-таки являются чуть ли не исторически уже несколько десятков лет тупиками ливневой канализации». В качестве примера мэр назвала знаменитую лужу-проблему у здания МВД

— Там уже сложно сказать — это как проектировочная ошибка была или это такое образование. Тем не менее воде там в принципе уходить некуда.

Также Мирошник сообщила, что городские власти третий год проводят инвентаризацию сетей ливневой канализации.

— И инвентаризация проводится, сети ставятся на учет. И это важное условие для того, чтобы можно было говорить о реконструкции с привлечением каких-либо средств, федеральных субсидий или грантов.

Мирошник пояснила, что «технические решения после инвентаризации тоже будут определяться по каждой ситуации».