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Снег скопившейся вдоль обочин, начнет активно таять и превращать улицы и тротуары Петрозаводска в реки
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Снег скопившейся вдоль обочин, начнет активно таять и превращать улицы и тротуары Петрозаводска в реки 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Городские власти заменили около трех километров ливневки в прошлом году.
С приходом весны снег, которого сейчас довольно много скопилось вдоль обочин, начнет активно таять и превращать улицы и тротуары карельской столицы в реки. Если год назад на традиционной встрече с журналистами глава Петрозаводска Ирина Мирошник посоветовала просто переждать период таяния, то в этот раз рассказала о работе с ливневкой.
Журналисты городских изданий поинтересовались у сити-менеджера, какие работы мэрия проводит в этом направлении.
— То, что касается текущего ремонта то, около 3 километров ливневой канализации было заменено в прошедшем году. Прочистка колодцев ведется на постоянной основе. И по-прежнему у нас будет активно задействована каналопромывочная машина.
Городские власти намерены направлять эту чудо-технику на «те объекты, которые опять-таки являются чуть ли не исторически уже несколько десятков лет тупиками ливневой канализации». В качестве примера мэр назвала знаменитую лужу-проблему у здания МВД.
— Там уже сложно сказать — это как проектировочная ошибка была или это такое образование. Тем не менее воде там в принципе уходить некуда.
Также Мирошник сообщила, что городские власти третий год проводят инвентаризацию сетей ливневой канализации.
— И инвентаризация проводится, сети ставятся на учет. И это важное условие для того, чтобы можно было говорить о реконструкции с привлечением каких-либо средств, федеральных субсидий или грантов.
Мирошник пояснила, что «технические решения после инвентаризации тоже будут определяться по каждой ситуации».
По материалам: ptzgovorit.ru
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