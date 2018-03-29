Участки Подмосковья на муниципальных выборах обеспечат комплексами обработки бюллетеней

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) появятся на всех избирательных участках на муниципальных выборах в Мытищах , Ликино-Дулеве, Можайске и Пушкинском районе 29 апреля. Об этом журналистам в четверг сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"Сегодня на заседании мы приняли решение о стопроцентном обеспечении участков КОИБами. Исключение составят только временные участки, комплексы обработки бюллетеней там установлены не будут", — сказала она.