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Участки Подмосковья на муниципальных выборах обеспечат комплексами обработки бюллетеней
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Участки Подмосковья на муниципальных выборах обеспечат комплексами обработки бюллетеней 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) появятся на всех избирательных участках на муниципальных выборах в Мытищах, Ликино-Дулеве, Можайске и Пушкинском районе 29 апреля. Об этом журналистам в четверг сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
"Сегодня на заседании мы приняли решение о стопроцентном обеспечении участков КОИБами. Исключение составят только временные участки, комплексы обработки бюллетеней там установлены не будут", — сказала она.
Коновалова добавила, что КОИБы в ряде муниципалитетов использовались на выборах президента РФ, поэтому они будут оставлены до муниципальных выборов в Мытищах, Ликино-Дулеве, Можайске и Пушкинском районах. «Практика применения КОИБов в Московской области широко известна и положительно оценена», — отметила она.
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