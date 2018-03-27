Новые комплексы обработки избирательных бюллетеней подтвердили надежность на Выборах-2018

Почти 2 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) последнего поколения отработали на Выборах-2018 в штатном режиме. Новые КОИБы обеспечивают высокий уровень информационной безопасности, оснащены дисплеем с видеоподсказками, счетчиком бюллетеней и системой бесперебойного питания. С помощью такого устройства на прошедших выборах голосовал, в том числе, Владимир Путин

КОИБ последнего поколения — это удобное, высокотехнологичное устройство, хорошо защищенное с точки зрения сохранности данных. К числу новых технических особенностей программно-аппаратного комплекса КОИБ-2017 относятся цветной 7-дюймовый сенсорный экран, на который выводятся видеоподсказки по работе с устройством, счетчик бюллетеней и текущее время. Кроме того, в устройстве используется новый способ загрузки исходных данных (общая информация о выборах и описание бюллетеня), с помощью считывания зашифрованной в QR-код информации.

Маркировка недействительных бюллетеней в новом КОИБ производится с помощью специальной крупной перфорации, тогда как прибор предыдущего поколения делал пометку специальными чернилами. Разработчики оснастили КОИБ и встроенным аккумулятором для автономной работы минимум в течение одного часа.

На прошедших выборах в полном объеме были подтверждены заявленные характеристики и высокий уровень надежности устройств. Такие результаты позволяют рассчитывать на дальнейшее внедрение новых комплексов на избирательных участках не только в Москве, Московской области, но и в других регионах России

»КОИБ-2017 объединяют в себе более чем 20-летний опыт компании по автоматизации подсчета голосов на выборах различного уровня. Последнее поколение устройств устанавливает новый технологический уровень и максимальную надежность обработки бюллетеней на избирательных участках», — комментирует заместитель гендиректора компании КРОК Игорь Никулин

Ряд принципиальных функций предыдущих поколений был привнесен и в новую версию. В том числе распознавание бюллетеней в режиме реального времени, проверка контрольных соотношений при подготовке протокола об итогах голосования, а также его печать и отправка в электронном виде в ГАС «Выборы». Благодаря этим функциям предварительные результаты голосования были доступны гражданам России уже через час после закрытия избирательных участков.