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Власти Севастополя закупят в лизинг 100 новых автобусов и троллейбусов в 2018 году
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Власти Севастополя закупят в лизинг 100 новых автобусов и троллейбусов в 2018 году 

ТАСС 57 минут назад
Фото: sevastopolnews.info
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя закупят по программе государственного лизинга по 50 новых автобусов и троллейбусов в 2018 году, а всего в течение трех ближайших лет город приобретет таким образом 150 автобусов и столько же троллейбусов. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель губернатора города Владимир Базаров.
"На сегодняшний день заключены договоры с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) о поставке 150 троллейбусов и 150 автобусов на ближайшие три года, по 50 [автобусов и троллейбусов] в каждый год. В этом году в Севастополь поступит 50 троллейбусов и 50 автобусов", — сказал Базаров.
Он напомнил, что правительство Севастополя также просило Министерство транспорта РФ обеспечить покупку в государственный лизинг катеров, которые в городе также являются общественным транспортом. «Государственная программа ГТЛК рассчитана на экологически чистые виды топлива, мы знаем, что троллейбусы — экологически чистые, а автобусы у нас все работают на природном газе, соответственно, катера не совсем подпадают под эту категорию, ГТЛК и Минтранс думают, как их включить в эту программу, потому что по госпрограмме процентные ставки по лизингу ниже», — пояснил Базаров.
Ранее сообщалось, что в 2017 году Севастополь приобрел по линии ГТЛК 90 обычных автобусов и 25 низкопольных автобусов, предназначенных в том числе для перевозок маломобильных групп населения. Кроме того, в 2017 году город в лизинг получил более 70 новых троллейбусов.
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