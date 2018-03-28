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В катерах и троллейбусах Севастополя ввели безналичную оплату
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В катерах и троллейбусах Севастополя ввели безналичную оплату 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
С 1 апреля в катерах, автобусах и троллейбусах Севастополя появится возможность оплачивать проезд с помощью единой городской карты. Об этом сегодня сообщил начальник управления транспорта правительства Севастополя Артем Гришин.
— Система оплаты единой городской картой Севастополя сейчас проходит тестирование, к 1 апреля будут выпущены карточки, которые жители и гости города смогут купить, пополнить и оплачивать проезд в транспорте, — рассказал Гришин. — В первую очередь это удобно для перевозчиков. Водитель сможет занимать своей прямой обязанностью — следить за безопасностью дорожного движения, а не отсчитывать сдачу пассажирам.
Единую городскую карту Севастополя можно купить в киосках «Союзпечати», в кассах ГУП «Севморпорт» и на территории ГУП «Севэлектроавтотранс». Ее цена составляет 60 рублей. Общественный транспорт, в котором можно расплатиться карточкой, пометят специальными наклейками.
Как рассказал «РГ» исполнительный директор компании-инвестора Василий Репин, для установки в троллейбусах и автобусах Севэлектроавтотрансу было передано 209 валидаторов. Все они должны заработать к 1 апреля. Севморпорт также получил считывающие устройства, которые будут стоять в кассах на пассажирских причалах у Графской пристани, на площади Захарова и в Артбухте. Для паромов предусмотрен учет не только пассажиров, но и транспорта. До конца года планируется оборудовать валидаторами весь общественный транспорт Севастополя.
— Завершили первый этап исполнения инвестиционного контракта. Создали единый диспетчерский центр и центр обработки транспортных транзакций. Заказали 50 тысяч карт, запускаем их в продажу, — отметил Репин.
Он добавил, что пополнить карты можно в платежных терминалах. 15 из них в разных частых города уже оборудованы специальными ридерами для единой городской карты. Всего ридеры установят на 99 терминалах. В остальных же оплата будет производиться по номеру карты.
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