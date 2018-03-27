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«Наркоситуация сложная»: Самара и Тольятти в лидерах по количеству наркозависимых
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«Наркоситуация сложная»: Самара и Тольятти в лидерах по количеству наркозависимых 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарской области количество больных наркоманией сократилось с десяти до семи тысяч. В то же время в прошлом году на учет поставили 739 человек, в том числе и подростков. Такие цифры озвучили на заседании региональной антинаркотической комиссии.
— Особого внимания проблема наркозависимости требует в Самаре, Тольятти и Ставропольском районе. Например, в Самаре из 96 погибших ни один не находился под наблюдением медиков и полиции. В Самаре из 96 погибших ни один не находился под наблюдением медиков и полиции., — сообщил руководитель управления по обеспечению деятельности постоянно действующих комиссий в сфере региональной безопасности департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Евгений Московцев.
Также он рассказал, что в прошлом году увеличилось число преступлений, совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения.
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