«Наркоситуация сложная»: Самара и Тольятти в лидерах по количеству наркозависимых

Самарской области количество больных наркоманией сократилось с десяти до семи тысяч. В то же время в прошлом году на учет поставили 739 человек, в том числе и подростков. Такие цифры озвучили на заседании региональной антинаркотической комиссии. — Особого внимания проблема наркозависимости требует в Самаре Тольятти и Ставропольском районе. Например, в Самаре из 96 погибших ни один не находился под наблюдением медиков и полиции. В Самаре из 96 погибших ни один не находился под наблюдением медиков и полиции., — сообщил руководитель управления по обеспечению деятельности постоянно действующих комиссий в сфере региональной безопасности департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Евгений Московцев. Также он рассказал, что в прошлом году увеличилось число преступлений, совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения.