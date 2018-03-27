Руководитель Фонда капремонта объяснил «ремонт» двух домов за 100 млн ошибочным попаданием домов в программу 

Руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Макарченко прокомментировал ситуацию с «капремонтом» двух домов за 100 млн ошибочным попаданием домов в программу. «В программу капитального ремонта на период 2015-2017 годы ошибочно попали несколько новых домов. Связано это с предоставлением недостоверной информации управляющими организациями и муниципалитетами. Чтобы перенести ремонт этих домов на более поздний срок в программе, необходимо решение общего собрания собственников (к сожалению других способов закон не предусматривает). И мы эти собрания пытались проводить. Но в новых домах сложно собрать собственников, поскольку их проблема капремонта не волнует», — заявил он в Фейсбуке. Макарченко отмечает, что никто новые дома ремонтировать не собирается: несколько домов из таких, ошибочно включённых, ушли на спецсчета, то есть сами себе копят на капитальный ремонт. И все три упомянутых в статье дома именно такие. Они сами себе копят на капитальный ремонт, сами решают когда его проводить, сами выбирают подрядчика и планируют объём работ. «Совершенно понятно, что ремонт им не требуется, но формально комитет должен был включить их в краткосрочный план, сумма за ремонт, в данном случае, обозначается по предельной стоимости, согласно закона. С одного дома на мы уже получили протокол о переносе сроков ремонты на более позднее время, с других нет, но это и не важно, потому что, повторюсь, они сами принимают решение о сроках капремонта», — заключил Макарченко.Руководитель Фонда капремонта указывает, что самые дорогие работы по капремонту в 2017 году составили 17 млн рублей, это подтверждают документы на странице Сбербанка АСТ. Редакция издания обратится в ведомство и прокуратуру с просьбой подтвердить наличие средств на спецсчетах указанных домов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».