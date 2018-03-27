В России могут сделать обязательной систему аудиозаписи судебных заседаний 

Согласно документу, опубликованному в электронной базе данных нижней палаты парламента, законопроект предполагает максимальную открытость и прозрачность правосудия.
Документ разработан с целью унифицировать положения процессуального законодательства, касающегося закрепления статуса помощника судьи. Кроме того, предлагается сделать обязательной аудиозапись заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций и возможность подачи замечаний относительно ее неточности и неполноты.
Для формирования состава суда предлагается использовать систему автоматического распределения. Это позволит укрепить самостоятельность и независимость судей.