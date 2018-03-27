Придётся ли по вкусу вьетнамцам наша клюква? 

Первые встречи бизнесменов с представителями «Сибирского соглашения» состоялись в Ноябрьске и Муравленко. Далее последуют диалоги в Губкинском, Новом Уренгое и завершатся в Надыме 30 марта. На этот раз к новосибирской делегации присоединились коллеги из Барнаула, Иркутска и Томска.
«Сибирское соглашение» — Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ. В нее входят почти два десятка областей, республик, автономных округов страны. Ассоциация занимается организацией взаимодействия предприятий из разных регионов, помогает в продвижении продукции и услуг.
— Это не первый наш вояж по Ямалу, он проходит ежегодно в конце марта, — рассказывает руководитель проектного направления межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Олег Реутов. — Наши производители предлагают модульные установки, вспомогательное оборудование, конденсаторы, манометры, различные инструменты — от слесарно-монтажного до автомобильного. Мы не просто ищем рынок сбыта, а хотим наладить взаимодействие. Например, есть необходимость в котельном оборудовании, но мы хотим понять, что именно требуется: может быть модульная, или работающая на мазуте или газе. В прошлом году с нами путешествовали производители горелок для котельных, работающих на угле и мазуте. Ямальцы попросили разработать газовую, сейчас ее уже запускают в производство. Мы понимаем, что на Севере не хватает зелени, поэтому предлагаем теплицы, разработанные новосибирскими учеными. Их можно располагать и горизонтально, и вертикально, на небольших площадках. В этом году многие руководители муниципалитетов в предварительных телефонных переговорах озвучили запрос на объекты благоустройства. Ассоциация в ответ распространяет информацию о сибирских компаниях, готовых поставлять такую продукцию. — Все наши поездки заканчиваются заключением контрактов, — продолжает Олег Зиновьевич, — по сути, «Сибирское соглашение» — это объединение регионов и губернаторов Сибирского федерального округа. Сравнительно недавно в него вошла Тюменская область, уже есть договоренность с ХМАО. По непонятным причинам ЯНАО вышел из «Соглашения», на мой взгляд, напрасно. У нас планируется поездка в Иркутск, Бурятию, Грузию, Вьетнам. Это ведь хорошая возможность предпринимателям продвигать свою продукцию, выходить на новых заказчиков. Власти выделяют много денег на развитие бизнеса, но надо подумать и о рынке сбыта, мы готовы в этом содействовать. Мне кажется, во Вьетнаме с удовольствием покупали бы вашу ягоду и рыбу, к примеру. Ноябрьские предприниматели попросили гостей больше ориентироваться на малый и средний бизнес. Ведь большие производства на Ямале очень специфичны и хорошо развиты. А вот сервисные и социально-направленные предприятия готовы сотрудничать.