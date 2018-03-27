Ещё
Точку в вопросе строительства высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом поставят в сентябре этого года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Точку в вопросе строительства высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом поставят в сентябре этого года 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Сообщается, что на днях министр транспорта России Максим Юрьевич Соколов подписал распоряжение, которым закрепляется возможность заключения концессионного соглашения в отношении строительства высокоскоростной магистрали между уральскими столицами — Челябинском и Екатеринбургом.
По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, помимо этого утвержден порядок проведения переговоров Минтранса России с хозяйственным партнерством «Уральская скоростная магистраль» для обсуждения условий концессионного соглашения.
— Считаю это важным шагом на пути реализации нового мега-проекта, — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Переговоры с Минтрансом прошли уже три этапа. Сначала от региона подали запрос за заключение соглашения, затем к делу подключился Минтранс, а теперь предложение готовы рассматривать предметно.
— Решение о том, что УВСМ важна и нужна государству, принято. Но на каких условия проект будет реализовываться (с каким привлечением федеральных средств, сил, какую часть должны внести частные инвесторы, какую внесут регионы, какой ожидаемый доход государству, регионам будет приносить эта дорога) — до 30 сентября мы должны прийти к единому мнению и принять решение, — сообщил заместитель губернатора Руслан Гаттаров.
Отметим, что проект по созданию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали и необходимой инфраструктуры составили и вынесли на обсуждение в начале 2018 года. Инициатором выступило хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль». Согласно плану, расстояние в 218 км можно будет преодолеть всего за 1 час 10 минут, а начать эксплуатацию собираются в 2024 году.
Хорошие новости: последние новости
В Челябинске отпразднуют персидский Новый год Челябинцы голосуют, чтобы город получил 9 000 бесплатных деревьев Челябинские энергетики сняли клип в честь второго полета в космос Героя России Олега Артемьева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД56
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»775
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову236
Витас арестован40
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева232
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение