Точку в вопросе строительства высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом поставят в сентябре этого года

— Считаю это важным шагом на пути реализации нового мега-проекта, — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Переговоры с Минтрансом прошли уже три этапа. Сначала от региона подали запрос за заключение соглашения, затем к делу подключился Минтранс, а теперь предложение готовы рассматривать предметно.

— Решение о том, что УВСМ важна и нужна государству, принято. Но на каких условия проект будет реализовываться (с каким привлечением федеральных средств, сил, какую часть должны внести частные инвесторы, какую внесут регионы, какой ожидаемый доход государству, регионам будет приносить эта дорога) — до 30 сентября мы должны прийти к единому мнению и принять решение, — сообщил заместитель губернатора Руслан Гаттаров

Отметим, что проект по созданию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали и необходимой инфраструктуры составили и вынесли на обсуждение в начале 2018 года. Инициатором выступило хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль». Согласно плану, расстояние в 218 км можно будет преодолеть всего за 1 час 10 минут, а начать эксплуатацию собираются в 2024 году.