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В Ростовской области построят военно-патриотический парк
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В Ростовской области построят военно-патриотический парк 

Парламентская газета 2 часа назад
Близ Таганрога рядом со строящимся народным музеем «Самбекские высоты» появится региональный военно-патриотический парк «Патриот».
За образец для нового военно-патриотического парка взят тот, что действует в подмосковной Кубинке. На участке в 23 га появится целый комплекс выставочных площадок и сооружений. Планируется воссоздать «Партизанскую деревню», проложить полосу препятствий, аналогичную той, где проходят подготовку бойцы спецподразделений, обустроить стрелковый тир, спортивные, детские и концертную площадки.
«Мы специально предложили разместить военно-патриотический парк возле строящегося музея «Самбекские высоты», чтобы они работали в комплексе. Тогда и молодёжи, и людям старшего поколения точно будет интересно посещать эти места. Каждый найдёт здесь для себя что-то важное», — считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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