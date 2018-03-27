В Ростовской области построят военно-патриотический парк

Близ Таганрога рядом со строящимся народным музеем «Самбекские высоты» появится региональный военно-патриотический парк «Патриот».

За образец для нового военно-патриотического парка взят тот, что действует в подмосковной Кубинке. На участке в 23 га появится целый комплекс выставочных площадок и сооружений. Планируется воссоздать «Партизанскую деревню», проложить полосу препятствий, аналогичную той, где проходят подготовку бойцы спецподразделений, обустроить стрелковый тир, спортивные, детские и концертную площадки.