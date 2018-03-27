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Волжане спустя семь лет нашли грубую ошибку на мемориальной табличке
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Волжане спустя семь лет нашли грубую ошибку на мемориальной табличке 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Жители города Волжского спустя семь лет обнаружили грубую лексическую ошибку на мемориальной доске на улице Сталинградской. Понять с первого раза, что имели в виду ее авторы, под силу далеко не каждому русскому человеку.
Памятную стелу, на которой сегодня можно наблюдать мраморную доску с надписью «Сталинградская улица основана этим историческим именем в честь 40-летия Великой Сталинградской Победы 2 февраля 1943 года», реконструировали в 2011 году. В понедельник, 26 марта, координатор сообщества «Мне не всё равно! Волжский» Александр Дикарев обратил внимание на грубую лексическую ошибку, которая сильно затрудняет понимание сказанного.
Новая жестяная доска заменила старую относительно недавно
— После того как в Волжском дешевой краской «обновили» бюст основателя города Федора Логинова в прошлом году, мы стали пристальнее присматриваться к содержанию памятников и прочих культурных объектов, — рассказал V1.ru Александр Дикарев. — По поводу таблички с улицы Сталинградской мы обратились в городскую администрацию. 13 февраля прошло совещание с представителями управлений культуры и муниципального имущества, а также комитета благоустройства и дорожного хозяйства. Но нас туда не позвали.
По имеющейся у волжанина информации, на совещании решили до первого мая провести инвентаризацию памятников культуры города Волжского и внести каждый в реестр.
В пресс-службе администрации Волжского V1.ru подтвердили, что знают о досадной ошибке на табличке с улицы Сталинградской. В скором времени ее осмотрят специалисты.
— Данный объект находится под надзором управляющей компании «Лада Дом», — пояснили в мэрии Волжского. — Представитель управляющей компании рассказал, что памятную стелу отреставрировали в 2011 году. Уже сейчас собирают экспертную бригаду, чтобы осмотреть культурный объект.
С 2011 года никто не замечал такую явную ошибку
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