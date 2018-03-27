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Продлена регистрация на молодежную площадку КЭФ
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Продлена регистрация на молодежную площадку КЭФ 

Российская Газета 2 часа назад
Тема молодежной площадки в 2018 году — «Экономика будущего», а ее главный фокус — роль креативных индустрий в повышении качества жизни в российских городах.
По условиям конкурса претенденты должны заполнить анкету и прислать видеоинтервью на тему «Предпринимательство в России». Заявки пройдут специальный отбор, будут распределены на две категории — «лидер» и «гость».
Участниками станут более тысячи молодых людей со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет — специалисты научно-образовательных учреждений, представители некоммерческих организаций, академического сообщества, молодые предприниматели креативного сектора экономики (архитекторы, дизайнеры, ит-специалисты, режиссеры), эксперты в сфере экономики и бизнеса.
По итогам работы молодежной площадки будет сформирован список лучших идей и предложений правительству РФ, которые будут обсуждать на основном пленарном заседании 15 Красноярского экономического форума.
Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля в МВДЦ «Сибирь». Тема форума — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал».
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