Продлена регистрация на молодежную площадку КЭФ

Тема молодежной площадки в 2018 году — «Экономика будущего», а ее главный фокус — роль креативных индустрий в повышении качества жизни в российских городах.

По условиям конкурса претенденты должны заполнить анкету и прислать видеоинтервью на тему «Предпринимательство в России ». Заявки пройдут специальный отбор, будут распределены на две категории — «лидер» и «гость».

Участниками станут более тысячи молодых людей со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет — специалисты научно-образовательных учреждений, представители некоммерческих организаций, академического сообщества, молодые предприниматели креативного сектора экономики (архитекторы, дизайнеры, ит-специалисты, режиссеры), эксперты в сфере экономики и бизнеса.

По итогам работы молодежной площадки будет сформирован список лучших идей и предложений правительству РФ , которые будут обсуждать на основном пленарном заседании 15 Красноярского экономического форума.

Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля в МВДЦ «Сибирь». Тема форума — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал».