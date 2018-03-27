Россия предложила странам Арктики связь через спутник «Экспресс-РВ»

"На заседании Арктического совета РФ в лице ГП КС предложило странам арктического региона совместное использование инфраструктуры перспективного спутникового проекта «Экспресс-РВ». Решение планируется реализовать в форме частно-государственного партнерства в период 2019-2022 годы в рамках российской Федеральной космической программы", — отмечается в сообщении.

Технические параметры проекта позволят организовать широкополосную спутниковую связь для фиксированных и мобильных приложений на всей территории России и Арктики, включая северные широты выше 80 параллели, где геостационарные системы связи не могут обеспечить стабильного обслуживания абонентов из-за ограничений по наблюдаемости спутников, поясняет предприятие.

Директор департамента интеграционных услуг и комплексных проектов ГП КС Андрей Кириллович принял участие в работе круглого стола, посвященного вопросам организации связи на арктических территориях. Делегациям стран-участниц Арктического совета были представлены основные технические параметры и возможности системы «Экспресс-РВ», поясняется в сообщении.

Было отмечено, что данная система позволит удовлетворить текущие потребности потенциальных пользователей, ведущих свою деятельность на арктических территориях России, США, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии. К таким пользователям можно отнести ледоколы и прочие морские суда, работающие в арктических водах и проходящие по Северному морскому пути, различные исследовательские и научные экспедиции, метеорологические службы, спасателей, а также береговые службы. Кроме того, российская спутниковая система позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет трансарктические рейсы крупных авиакомпаний, добавили в ГП КС.

Предложенная ГП КС российская спутниковая система связи на ВЭО «Экспресс-РВ» получила высокую оценку от стран-участниц Арктического совета, при этом ряд из них проявили заинтересованность в развитии сотрудничества в данном направлении, отмечается в сообщении.