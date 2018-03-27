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Более 338 млн рублей пойдет на благоустройство ростовских дворов
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Более 338 млн рублей пойдет на благоустройство ростовских дворов 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Более 338 млн рублей планируется направить на благоустройство дворовых территорий Ростова-на-Дону в 2018 году в рамках программы «Формирование современной городской среды».
Согласно информации официальных источников, для включения в программу на 2018 год одобрено 46 дворовых территорий.
Итоговый перечень дворов, подлежащих благоустройству в этом году, утвержден 26 марта на заседании общественной комиссии по вопросам реализации на территории города Ростова-на-Дону мероприятий по основному направлению стратегического развития РФ «ЖКХ и городская среда».
Благоустроительные работы должны быть завершены до ноября.
Напомним, ранее ростовчане выбрали общественные территории для благоустройства в первоочередном порядке в рамках приоритетного проекта « Формирование комфортной городской среды».
По итогам состоявшегося 18 марта рейтингового голосования наибольшее число голосов горожан набрали парки имени А. Собино и «Осенний», а также сквер «Северный».
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