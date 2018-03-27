Чиновников Петербурга будут увольнять за плохую уборку снега и наледи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 марта. / ТАСС /. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко намерен в следующий зимний период увольнять чиновников за плохую уборку улиц города от снега и наледи. Об этом он сообщил во вторник на заседании городского правительства, где озвучил результаты опроса жителей о качестве зимней уборки.

"Скоро весна наступит, но со следующего года мы будем учитывать эффективность работы глав администраций по оценке жителей качества уборки и количеству негативных фактов. Падение сосулек в районе с жилых домов или принадлежащих городу — это увольнение руководителя жилищно-коммунального сервиса. Второе падение в том же районе — это автоматическое увольнение замглавы, ответственного за вопросы жилищно-коммунального хозяйства, и главы жилищной инспекции, а третье падение — увольнение главы соответствующего района", — сказал Полтавченко.

Он попросил глав районов и профильных комитетов каждый факт травматизма человека от падения на улице или от наледи с крыш оценивать, как ЧП. По его словам, результаты опроса 400 жителей наглядно показали эффективность работы. В большинстве районов жители оценили положительно или удовлетворительно, но в Адмиралтейском и Петроградском районе количество негативных отзывов превысило позитивную оценку по всем видам уборки.

Как ранее сообщал ТАСС, по результатам мониторинга регионального отделения Общероссийского народного фронта в течение зимы, ни один из районов не получил «пятерку» по пятибалльной шкале оценки за уборку территорий. Наибольшее количество нареканий активисты зафиксировали в Центральном районе и на юго-западе города.

По данным городского комитета по благоустройству, с начала зимнего периода выпало свыше 190 см снега, а с улиц города уже вывезено 2,41 млн кубометров снега. Продолжается активная очистка крыш зданий от наледи, из-за падения которой несколько жителей города в этом году уже получили травмы, а один случай закончился смертью пострадавшей. Замглавы Василеостровского района и глава жилищного агентства, где произошел смертельный случай, были уволены.