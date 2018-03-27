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В Магнитогорске следователи выясняют причины смерти мастера на производстве
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В Магнитогорске следователи выясняют причины смерти мастера на производстве 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Следователи проводят проверку по факту смертельного случая на производстве в Магнитогорске. сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Днём 26 марта на территории одного из цехов ОАО «ММК» возле производственного здания было обнаружено тело мастера цеха.
По предварительной информации, мужчина упал с высоты. В настоящее время организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 22 марта на этом же комбинате травмировался другой рабочий при монтаже оборудования, когда лопнул трос подъёмного механизма. Мужчина скончался в больнице.
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