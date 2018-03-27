В Магнитогорске следователи выясняют причины смерти мастера на производстве

Днём 26 марта на территории одного из цехов ОАО «ММК» возле производственного здания было обнаружено тело мастера цеха.

По предварительной информации, мужчина упал с высоты. В настоящее время организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 22 марта на этом же комбинате травмировался другой рабочий при монтаже оборудования, когда лопнул трос подъёмного механизма. Мужчина скончался в больнице.