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Саратовские коммунальщики получили 16 новых машин для уборки города
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Саратовские коммунальщики получили 16 новых машин для уборки города 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Саратове на Театральной площади сегодня прошло вручение новой коммунальной техники городским службам. Автопарк муниципальных предприятий получил 10 многопрофильных комплексов «кузов в кузове» и 6 КамАЗов.
Полученная техника будет работать в тестовом режиме, и в будущем планируется приобрести машины за счет регионального бюджета и передать в собственность города. Это второй транш, полученный в рамках соглашения между саратовским правительством и автоконцерном. Губернатор Валерий Радаев подчеркнул важность события и отметил, что в городском хозяйстве теперь достаточно техники для того, чтобы улицы были в порядке в любую погоду. — Отдалённые посёлки, дворы, подъезды должны убираться одновременно и вовремя. Техника должна быть всесезонной и всепогодной. Мы должны доказать, что город Саратов — самая благоустроенная территория в стране, — подчеркнул глава области. Глава Саратова Михаил Исаев в свою очередь поблагодарил губернатора и председателя Государственной думы Вячеслава Володина за помощь в пополнении технических ресурсов.
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