Субсидии слишком малы. Марат Абдрахманов заступился за арктический агропром

Председатель комитета окружного парламента по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов в Москве выступил на парламентских слушаниях, посвящённых вопросам совершенствования бюджетной поддержки АПК на федеральном и региональном уровнях.

В мероприятии, организованном комитетом по аграрным вопросам Государственной Думы Российской Федерации , приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, местного самоуправления, сельскохозяйственных предприятий и научного сообщества. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания ЯНАО.

В ходе парламентских слушаний Марат Абдрахманов проинформировал коллег о развитии агропромышленного комплекса на Ямале, обратив внимание на проблемные моменты бюджетной поддержки.

«Уровень господдержки сельского хозяйства Ямала из федерального бюджета ежегодно уменьшается, — отметил депутат. — С прошлого года установлен предельный уровень софинансирования расходов округа из федерального бюджета в размере 14 процентов — это один из самых низких в стране. Учитывая, что организации регионального АПК производят продукцию в условиях Арктики, считаем целесообразным внести изменения в существующую систему поддержки из федерального бюджета, а именно в постановление правительства РФ о государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы в части применения повышающих коэффициентов для расчета субсидий регионам, расположенным в районах Крайнего Севера. В связи с этим мы обращаемся к правительству РФ с просьбой поддержать ямальское предложение по корректировке правил федерального субсидирования».

Данное предложение войдет в проект рекомендаций парламентских слушаний Комитета Госдумы России по аграрным вопросам.