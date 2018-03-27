Забытые чехи в Крыму утрачивают свой язык и традиции. Чехия якобы потеряла к ним интерес

Крыма два лица: туристическое побережье и намного более обширная степь на севере. Почва тут плодородна, а рельеф плоский, как стол, и все же тут полуостров показывает свою менее привлекательную сторону. Сразу за предместьем крымской столицы — Симферополя начинаются дырявые и грязные дороги и дома из кирпича-сырца. Здесь после 1860 года свои поселения основали чехи, которых привели сюда обещания царской России , стремившейся привлечь новых поселенцев для возделывания плодородных почв, которых дома недоставало.

Пика благоденствия чешские поселения достигли перед Первой мировой войной, в последнее десятилетие существования царской России. Потом начался советский коммунизм, и после войны многие чехи воспользовались непродолжительной возможностью, чтобы вернуться на родину. Сегодня их осталось несколько сотен, и по большей части они живут в смешанных браках и их идентичность постепенно стирается.

«Дома с мамой мы еще говорим по-чешски», — говорит Лида Прохазкова из деревни Лобаново, которая раньше называлась Богемкой. «Но мы, пожалуй, единственные. Чешский язык сохранили только старики, которые постепенно умирают», — добавляет она. До аннексии весной 2014 года чешская община в Лобаново поддерживала с властями хорошие связи. Здесь преподавала учительница чешского языка, сюда регулярно приезжали дипломаты из Киева и гости из Чехии . Устраивались детские представления, католические мессы, и местные чехи содержали дом культуры и небольшой музей. Но за последние четыре года сюда не приехал никто. «Никто о нас не вспоминает. А ведь нам хватило бы малого. Чешские песенники, учебники — что угодно», — пожимает плечами госпожа Лида.

Такие же проблемы испытывают те, кто живет через несколько километров в деревне Братское. Два года назад тут открыли музей, выбрав для этого один из покинутых домов. «Тогда мы надеялись, что даже помощь из Чехии нам не понадобится, что мы получим ее из Симферополя. Но ожидания оказались завышенными», — говорит председатель местной общины Светлана Калинченкова.

Местные чехи стараются все делать самостоятельно. У них есть собственный танцевальный коллектив. Правда, гармонист ушел от них в другой ансамбль в соседней деревне. «Нам хватило бы малого — только песни в интернете бы скачать. Вы не знаете, где их можно взять?» — спрашивает еще одна чешка Антонина Яконова, которая в девичестве носила фамилию Брабцова.

Крымские чехи относятся к компетенции посольства в Киеве, поскольку Чехия не признала аннексию Крыма. Однако все осложняют санкции против России из-за аннексии полуострова: дипломаты не могут сюда приезжать, и по той же причине сюда невозможно отправить учителя чешского языка, который вновь сплотил бы общину.