Из грязи — в мазе. Анатолий Сердюков снова пошел на повышение

Знаменитая «дача Сердюкова» под Анапой никак не может вернуться в собственность государства. Зато сам он снова от государства неотделим: наращивает влияние и получает под контроль новые финансовые потоки.

В декабре в резиденции Ново-Огарево Владимир Путин вручал награды сотрудникам «Ростеха» . Приглашен был и член правления Анатолий Сердюков.

Перед церемонией в банкетном зале Сердюков весело обнимался с коллегами. А на просьбу журналистов дать комментарий убежал, лавируя между столами с напитками. От неудобных вопросов избавился так же изящно, как в свое время и от уголовного преследования.

Теперь имя сторонящегося публичности экс-министра если и упоминают, то в основном за прошлые заслуги. Как выяснил «Собеседник», в деятельности Сердюкова и сегодня можно найти немало интересного.

Управдом

Работающее на рынке элитной недвижимости агентство Vesco Realty предлагает купить квартиру в ЖК «Молочный, 6». Но ни метраж, ни цену не указывает.

— А вы для себя или для клиента? По этому дому нужно в индивидуальном порядке узнавать. Не исключено, что окажется неактуально, — включила режим секретности ответившая на мой звонок брокер по недвижимости Татьяна Вакуленко

При этом тайну из предложений по дому рядом Vesco Realty не делает — трешка за 7 млн $. Приватность дома №6 объясняется просто: здесь ТСЖ возглавляет Анатолий Сердюков.

Председателем он стал два года назад, а уже к 2017 году накопил нарушения. Как узнал «Собеседник», несколько месяцев назад мировой суд Хамовников даже оштрафовал «Молочный, 6» на 10 тыс. рублей. За неисполнение председателем Сердюковым предписаний. Он отказывался публиковать сметы, договоры и отчеты ТСЖ.

Санкция не пошла на пользу открытости: на интернет-странице ТСЖ до сих пор нет сведений о доходах. Зато можно узнать о скопившихся долгах. По состоянию на прошлый год задолженность ТСЖ составляла 851 тыс. руб., в т. ч. 45 тысяч — за капремонт, 121 тыс. — за тепло, 19,8 тысячи — за свет.

Бизнес-семья

Вряд ли близкие Сердюкова не платят за ЖКУ из-за финансовых сложностей. Сын числится учредителем четырех фирм. Одна из них, ООО «Крафт», два года назад стала господрядчиком, предоставив за 53 млн парковку для автомобилей «Газпрома» Петербурге . Еще 21 млн руб. 31-летний Сердюков-младший заработал как ИП на госзаказах от ФНС , которую одно время возглавлял его папа.

На Галину Пузикову зарегистрированы два юрлица: находящееся в процессе ликвидации ООО «Техцентр» и ООО «Автосервис-Мм». Бизнес ее мужа, Валерия Пузикова, ранее получавший преференции от госорганов, теперь переписан на других родственников. Пузиков, кстати, обвинялся в растрате средств оборонного ФГУП, но дело закрыли за давностью.

Не нуждается и Евгения Васильева . Не так давно ей вернули часть арестованного имущества. Всего она временно лишилась 1206 ювелирных украшений, 37 часов, 3 млн руб. наличными и еще 26 млн в банке.

Сам Сердюков в «Ростехе» зарабатывает 328 млн руб. в год, то есть по миллиону с лишним за рабочий день. Должно хватать на «коммуналку» не только в Молочном переулке, но и во Франции , где на его законную супругу оформлена квартира.

Так что после скандала в Минобороны экс-министра даже повысили — в финансовом плане.

Первым делом — самолеты

Поначалу после отставки Сердюков, правда, работал на скромной позиции гендиректора Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения. Но с 2015 г. его карьера вновь пошла в гору. Он был назначен индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха».

В госкорпорации три кластера (еще радиоэлектроника и вооружение). Выручка же сердюковского самая большая — 535 млрд Численность персонала — 192 тысячи человек. Как во всех вооруженных силах Германии

В ближайшие годы выручка авиакластера должна увеличиться в три раза и превысить 1,5 триллиона рублей. У Сердюкова появляются свежие проекты. Замахнулся он на создание «вертолетного двигателя следующего поколения» с использованием 3D-печати. Скоро начнет испытания и новых беспилотных вертолетов.

Любят в «Вертолетах России» полетать и самолетами. В прошлом месяце компания заключила договор на организацию чартерного авиарейса за границу РФ . Авиакомпания «РусДжет» должна обеспечить пассажиров «вип-питанием по предварительно согласованному меню». Обслуживаться менеджеры гос-компании хотят только в vip-зале аэропорта. Стоимость удовольствия — 32 млн руб.

Цифра:

Только 24% госзакупок «Вертолетов России» осуществляется на конкурсной основе (источник: подсчеты «Собеседника» за 2016–2018 гг. с помощью «СКБ Контур»).

В какую именно страну собрались слетать «сердюковцы», не уточняется. Указанное в документах «контактное лицо» заказчика — Владислав Чирков оказался вовсе не контактным. Дозвониться до него «Собеседнику» не удалось.

Однако летом руководство холдинга также летало чартером за 50 млн руб. Судя по датам, на международный авиасалон Paris Air Show. Арендованный самолет должен был вмещать 15 человек. Перелеты регулярными авиарейсами в Париж и обратно в Москву обошлись бы такой делегации менее чем в 300 тыс. руб. экономом или примерно в 900 тыс. руб. бизнес-классом.

Не отказывает себе в роскоши и другая подведомственная Сердюкову структура — АО «ОДК». Она заключила на 38 млн руб. контракт с такси бизнес-класса «Командир», парк которого состоит только из Mercedes.

По-соседски

Закупки госхолдинга под руководством Анатолия Сердюкова вообще выглядят подозрительно. Около половины из них исключают конкуренцию и соответственно экономию. Даже поставка воды и кофе оформляется как «закупка у единственного поставщика». Хотя уж тут за победу в аукционе поборолись бы наверняка многие.

Встречаются среди подрядчиков структур «Ростеха» и лично связанные с Сердюковым. Как, например, ООО «Нкм Норд» с выручкой в 7,5 млрд руб. Соучредителем этой поставляющей металлы фирмы является Ермаков Сергей Николаевич . Он же — сосед Сердюкова по ЖК «Грюнвальд» в западном предместье Москвы. Во всяком случае, здесь они вместе выступали учредителями ТСЖ.

Не менее интересно, что другим совладельцем ООО и, получается, поставщиком оборонки является иностранная компания — NM Nord Investeringar AB из Швеции

Достаются от Сердюкова заказы и единороссам — например депутату из Нижнего Новгорода и продавцу автобусов Алексею Гойхману . Однако скоро всего этого мы можем не узнать. «Вертолеты России» начали скрывать поставщиков. К примеру, на санаторное лечение. Военная тайна?