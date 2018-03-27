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Муниципалитеты смогут определять формат предоставления госуслуг в электронной форме
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Муниципалитеты смогут определять формат предоставления госуслуг в электронной форме 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Органы местного самоуправления получат возможность определять требования к заявлениям для получения гражданами государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Соответствующий законопроект Государственная дума приняла во втором чтении 27 марта.
Статьёй 10 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлены требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Поправки в федеральное законодательство подготовлены Тюменской областной думой в рамках исполнения этого закона.
«В действующем законодательстве утверждены требования к формату заявлений по получению услуг исключительно федеральными округами, но не урегулированы правоотношения с участием исполнительной власти и органов местного самоуправления», — отметил представитель тюменского парламента на заседании комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, которое состоялось 22 марта.
В первом чтении Госдума рассмотрела законопроект 17 ноября 2017 года. Ко второму чтению в профильный комитет поступило четыре поправки, три из которых рекомендованы комитетом к принятию.
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