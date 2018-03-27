«Хочется выкосить поляну непрофессионализма и наплевательского отношения к своим обязанностям»

«Прав президент РФ — плакать хочется, реветь — но, вместе с тем, хочется и выкосить поляну непрофессионализма, наплевательского отношения к своим прямым обязанностям что, собственно, и последует в ближайшее время, когда выяснятся подробности трагедии и будет определена степень вины тех, кто допустил преступную халатность или, упаси Господь, имел злой умысел, может быть.

Можете не сомневаться, что вместе с судом человеческим будет вершиться и Божий суд. И будет он вершиться и над теми, кто пытается использовать трагедию для удовлетворения своих политических потребностей, несмотря на человеческую боль. И пусть не удивляются те, кто сейчас с озабоченным видом осуждает, возлагает и обвиняет».