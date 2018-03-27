В Слободском после осложнения от пневмонии умерла 37-летняя женщина

В воскресенье, 25 марта, в реанимации Слободской ЦРБ умерла 37-летняя пациентка. Об этом сообщил портал progorod43.ru.

По информации портала, женщина работала на местном фанерном предприятии, сильно простудилась, обратилась к врачам, но госпитализировали ее не сразу.

«У нее была высокая температура, 39 градусов. Сначала она вызвала скорую, ей сделали укол, но не госпитализировали. Через несколько дней ей стало хуже, и ее все же доставили в больницу. Она почти сразу впала в кому и, не приходя в сознание, умерла. Почему ее не госпитализировали сразу, ведь были все симптомы, зачем нужно было ждать критического состояния, я не понимаю», — рассказал очевидец журналистам.

У женщины остались двое детей, одному исполнилось 2 года, другому 16 лет. Ее супруг работает на вахте. На местном фанерном предприятии подтвердили смерть сотрудника, уточнив, что она скончалась от осложнений от пневмонии.

Фото — progorod43.ru