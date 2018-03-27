Танцоры ансамбля «Весенний каприз» стали участниками благотворительного концерта

Хореографический ансамбль «Весенний каприз» стал участником благотворительного концерта, который пройдет в этот четверг, 29 марта. Об этом нашему изданию сообщила руководитель коллектива Елена Захарова

«Дороги пересекаются» — такое название носит предстоящее мероприятие, которое организовано для сбора средств на лечение актрисы Ольги Мукукеновой, которая борется с онкозаболеванием. На концерте прозвучат вокальные номера и будут исполнены хореографические композиции. Отметим, что сама Ольга Мукукенова и ее студенты тоже выступят на концерте.

— Для участия нас пригласила режиссер и ведущая этого концерта Жанна Демина. С ней мы знакомы уже несколько лет. Знакомство с Жанной началось с отклика на одно из объявлений поучаствовать в концерте. Мы с ней ездили с выступлениями в дома престарелых, постоянно участвуем в качестве подтанцовки на фестивале творчества детей из детских домов «Навстречу мечте». В этот раз наш коллектив исполнит хореографические композиции «Клоуны» и «Веселая такса», — поделилась Елена Захарова.

Благотворительный концерт состоится по адресу: улица 1-я Дубровская, дом 13А, строение 1. Начало в 19:00. Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на лечение Ольги Мукукеновой.

Фото: предоставила Елена Захарова