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Танцоры ансамбля «Весенний каприз» стали участниками благотворительного концерта
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Танцоры ансамбля «Весенний каприз» стали участниками благотворительного концерта 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Хореографический ансамбль «Весенний каприз» стал участником благотворительного концерта, который пройдет в этот четверг, 29 марта. Об этом нашему изданию сообщила руководитель коллектива Елена Захарова.
«Дороги пересекаются» — такое название носит предстоящее мероприятие, которое организовано для сбора средств на лечение актрисы Ольги Мукукеновой, которая борется с онкозаболеванием. На концерте прозвучат вокальные номера и будут исполнены хореографические композиции. Отметим, что сама Ольга Мукукенова и ее студенты тоже выступят на концерте.
— Для участия нас пригласила режиссер и ведущая этого концерта Жанна Демина. С ней мы знакомы уже несколько лет. Знакомство с Жанной началось с отклика на одно из объявлений поучаствовать в концерте. Мы с ней ездили с выступлениями в дома престарелых, постоянно участвуем в качестве подтанцовки на фестивале творчества детей из детских домов «Навстречу мечте». В этот раз наш коллектив исполнит хореографические композиции «Клоуны» и «Веселая такса», — поделилась Елена Захарова.
Благотворительный концерт состоится по адресу: улица 1-я Дубровская, дом 13А, строение 1. Начало в 19:00. Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на лечение Ольги Мукукеновой.
Фото: предоставила Елена Захарова
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