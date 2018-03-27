Ещё
Глава Можгинского район Аркадий Вершинин подал в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Можгинского район Аркадий Вершинин подал в отставку 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. Во вторник, 27 марта, в Совет депутатов МО «Можгинский район» поступило заявление от главы района Аркадия Вершинина об отставке по собственному желанию. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации района.
Отметим, что в соответствии со статьёй 28 Устава МО «Можгинский район» полномочия его главы прекращаются досрочно с момента уведомления Совета депутатов муниципального образования.
Аркадий Вершинин возглавлял Можгинский район с июня 2012 года. В сентябре 2016 года был переизбран вновь единогласным решением депутатов на новый срок полномочий.
ИА «Сусанин»: последние новости
Удмуртия в минуту: повреждение газопровода и вещание «Звезды» Средний размер зарплаты в Удмуртии за год вырос на 11,9% В Ижевске сотруднику полиции пришлось застрелить взбесившегося ротвейлера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД58
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»773
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову236
Витас арестован39
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева231
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение