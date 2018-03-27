Глава Можгинского район Аркадий Вершинин подал в отставку

Можга. Удмуртия . Во вторник, 27 марта, в Совет депутатов МО «Можгинский район» поступило заявление от главы района Аркадия Вершинина об отставке по собственному желанию. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации района.

Отметим, что в соответствии со статьёй 28 Устава МО «Можгинский район» полномочия его главы прекращаются досрочно с момента уведомления Совета депутатов муниципального образования.

Аркадий Вершинин возглавлял Можгинский район с июня 2012 года. В сентябре 2016 года был переизбран вновь единогласным решением депутатов на новый срок полномочий.