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Размер госпошлины снизят при отказе заявителя от получения результата на бумаге
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Размер госпошлины снизят при отказе заявителя от получения результата на бумаге 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.
Разработка предложения связана с пунктом 47 плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации. Минкомсвязь отмечает необходимость использования понижающего коэффициента к размеру государственной пошлины при отказе заявителя от получения результата услуги на бумажном носителе.
Ранее депутаты от «Единой России» предлагали освободить граждан от уплаты государственной пошлины за восстановление документов, утраченных вследствие чрезвычайной ситуации. Как отмечается в пояснительной записке, ежегодно в России вследствие аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных или иных бедствий происходят чрезвычайные ситуации, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, материальные потери и нарушение условий жизни.
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