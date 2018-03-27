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В Ростовской области будут жестче бороться с несанкционированной торговлей
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В Ростовской области будут жестче бороться с несанкционированной торговлей 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Ростовской области будут усилены меры по ликвидации несанкционированной торговли. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам развития торговой деятельности под руководством первого заместителя губернатора Виктора Гончарова.
«Ликвидация незаконной торговли в границах территорий муниципальных образований, в том числе вдоль автодорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, — один из приоритетных сегодня вопросов по ряду причин», — пояснил Виктор Гончаров. Он отметил важность этого вопроса в связи с безопасностью жизни и здоровья людей, также это повысит имидж территорий. Для решения этой проблемы решено консолидировать усилия муниципалитетов, административной инспекции региона, а также полиции.
К настоящему моменту в департаменте потребительского рынка донского региона готовы предложения по изменению областного законодательства, которые увеличивают сумму штрафов за такое деяние. Известно, что уже в следующем месяца проект закона будет вынесен на заседание правительства.
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