Викторию Боню разозлили жестокие комментарии в адрес ее маленькой дочери

Фотомодель, бизнесвумен, светская львица Виктория Боня опубликовала в личном блоге возмущенный пост, адресованный подписчикам. Звезда в довольно резкой форме ответила комментаторам, написавшим жестокие слова в адрес ее маленькой дочери.

Пожар в торгово-развлекательном центре Кемерова унес жизни десятков человек, многие из которых — дети. В связи с этим многие отечественные знаменитости выразили в персональных Instagram свои соболезнования родственникам погибших. В свою очередь Виктория Боня, возможно, оказавшаяся не в курсе произошедшего, опубликовала на личной страничке фотографию с букетом роз — и тут же получила шквал негативных комментариев. Многие из подписчиков в довольно грубой форме упрекали звезду в бездушии, при этом задавая вопрос, как отреагировала бы светская дива, окажись ее маленькая дочь в подобной ситуации.

Спустя некоторое время Виктория Боня выразила свои соболезнования жителям Кемерова и всем родным погибших при пожаре. А чуть позже опубликовала гневное обращение к пользователям социальных сетей,

Вот так у нас «скорбят» люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре. Вот так у нас страна «поддерживает» людей в несчастье. Поймите, те, кто пишут эти ядовитые комментарии, ВЫ И ЕСТЬ ЛИЦО НАШЕЙ СТРАНЫ! Стыдобища и позор вашим матерям и отцам, которые воспитали такую прожилку нации!

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 26 Мар 2018 в 1:44 PDT «Конечно, много поддержки со стороны адекватных и воспитанных людей… Это не касается всех… Но я могу сказать наверняка, я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное… Жалко видеть, когда ваша ущербность и адская злость превосходит самых страшных людей нашего времени! Бойтесь сами себя, ибо страшнее в вашей жизни уже ничего и быть не может, АД внутри вас! И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнем. Черти!» — эмоционально завершила свою публикацию звездная мама.

Фото: Instagram

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