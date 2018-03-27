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Минспорт: более миллиона человек стали обладателями знаков отличия ГТО
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Минспорт: более миллиона человек стали обладателями знаков отличия ГТО 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Более 1,1 миллиона человек получили знаки отличия физкультурно— оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом на слушаниях о перспективах развития комплекса рассказал член Министерства спорта РФ Владимир Ерошов.
"Отмечаю, что 44 пункта плана внедрения комплекса ГТО исполнены в полном объеме, а к числу участников проекта присоединились 7,2 миллиона россиян от шести лет и старше, — сообщил Ерошов. — Более трети из них, то есть 2,9 миллиона человек, в настоящее время приступили к выполнению нормативов комплекса в пунктах тестирования. За прошедший год уже более 1,1 млн человек являются обладателями знаков отличия ГТО, в том числе 379 621 участник получили золотой знак".
Член минспорта РФ рассказал об информационной поддержке проекта. «К настоящему моменту состоялись 50 конференций, онлайн-совещаний, направленных на совершенствование комплекса ГТО. Плодотворно работает всероссийская электронная база данных и интернет-портал, который посетили около 75 млн человек, то есть порядка 80 тысяч человек в сутки. Функционирует контакт-центр, который уже принял более 1,5 млн обращений от населения, то есть ведется активная информационная кампания, в том числе благодаря информационному агентству ТАСС», — отметил Ерошов.
"Мы стараемся вести активную работу с регионами — у нас есть 15 федеральных и 72 региональных посла ГТО, — добавил Ерошов. — В апреле состоится первый фестиваль проекта среди трудовых коллективов в Сочи, а фестиваль ГТО среди студентов вузов запланирован на октябрь".
Программа «Готов к труду и обороне» существовала в период с 1931 по 1991 годы, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения до 2020 года.
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