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Более 200 неэффективных ГУПов и МУПов ликвидировали в Подмосковье в 2017 г
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Более 200 неэффективных ГУПов и МУПов ликвидировали в Подмосковье в 2017 г 

РИА Недвижимость 40 минут назад
КРАСНОГОРСК (Московская область), 27 мар — РИА Недвижимость. Более 200 неэффективных государственных и муниципальных унитарных предприятий ликвидировали в Подмосковье в 2017 году, сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
"В рамках выполнения задачи по сокращению количества неэффективных ГУПов и МУПов были ликвидированы 35 неэффективных государственных предприятий и 177 муниципальных предприятий", — сказал Аверкиев на заседании регионального правительства во вторник. Он отметил, что ранее планировалась ликвидация 28 ГУПов и 101 МУПа в 2017 году.
По мнению руководителя подмосковного Минимущества, ликвидация таких структур — одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса, которому трудно на равных конкурировать с государственными и муниципальными предприятиями. В частности, уход ГУПов и МУПов с рекламного рынка, из сферы торговли и ритуальных услуг способствует развитию конкуренции и тем самым повышает качество оказываемых услуг, считает Аверкиев.
В течение 2017 года больше всего неэффективных МУПов и ГУПов региона ликвидировано в Истре, Королеве и Волоколамском районе. Меньше всего — в Щелковском и Лотошинском районах и в Дзержинском.
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