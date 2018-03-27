Более 200 неэффективных ГУПов и МУПов ликвидировали в Подмосковье в 2017 г

"В рамках выполнения задачи по сокращению количества неэффективных ГУПов и МУПов были ликвидированы 35 неэффективных государственных предприятий и 177 муниципальных предприятий", — сказал Аверкиев на заседании регионального правительства во вторник. Он отметил, что ранее планировалась ликвидация 28 ГУПов и 101 МУПа в 2017 году.

По мнению руководителя подмосковного Минимущества, ликвидация таких структур — одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса, которому трудно на равных конкурировать с государственными и муниципальными предприятиями. В частности, уход ГУПов и МУПов с рекламного рынка, из сферы торговли и ритуальных услуг способствует развитию конкуренции и тем самым повышает качество оказываемых услуг, считает Аверкиев.