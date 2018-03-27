Ещё
На выходных в Тамбове пройдет весенняя ярмарка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выходных в Тамбове пройдет весенняя ярмарка 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
С 28 марта по 1 апреля в Тамбове пройдёт универсальная ярмарка товаров, сообщила пресс-служба мэрии.
Торговые ряды расположатся на площадке у Ледового дворца спорта «Кристалл». Планируется, что в этом году будут работать 60 торговых павильонов с продуктами и товарами из разных регионов ЦФО и Белоруссии.
Ярмарка будет работать с 9.00 до 19.00. Рядом с торговыми рядами будут стоять контрольные весы, контейнеры для сбора мусора и биотуалеты. Контролировать качество продуктов будут сотрудники региональных управлений ветеринарии и Роспотребнадзора.
АиФ: последние новости
МТС запустила продажи онлайн-касс для бизнеса «Рейдеры» на дачах. В белгородском товариществе собирают непомерные взносы Новым начальником воронежского УФСИН стал Алексей Гиричев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина402
Путин произвел перестановки в МИД21
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»316
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову198
Трамп начал терять уважение Путина216
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение