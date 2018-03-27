На выходных в Тамбове пройдет весенняя ярмарка 

С 28 марта по 1 апреля в Тамбове пройдёт универсальная ярмарка товаров, сообщила пресс-служба мэрии.
Торговые ряды расположатся на площадке у Ледового дворца спорта «Кристалл». Планируется, что в этом году будут работать 60 торговых павильонов с продуктами и товарами из разных регионов ЦФО и Белоруссии.
Ярмарка будет работать с 9.00 до 19.00. Рядом с торговыми рядами будут стоять контрольные весы, контейнеры для сбора мусора и биотуалеты. Контролировать качество продуктов будут сотрудники региональных управлений ветеринарии и Роспотребнадзора.