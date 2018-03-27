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Комментатор Губерниев призвал «Тулеева и его шайку» уйти в оставку
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Комментатор Губерниев призвал «Тулеева и его шайку» уйти в оставку 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: ТАСС
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал уйти в отставке главу Кемеровской области Амана Тулеева. Соответствующую публикацию журналист сделал у себя в инстаграме.
"Кемерово! " Вы пиаритесь на трагедии", — так местный чиновник ответил человеку, потерявшему нескольких… близких! Потерявшему троих детей, жену и сестру… Господин Тулеев и ваша шайка — на выход! Пошли вон!" — написал Губерниев.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» и «Трактор» начнут матч Кубка Гагарина с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове.
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