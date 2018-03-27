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Рустэм Хамитов провел первое в 2018 году заседание комиссии по противодействию коррупции
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Рустэм Хамитов провел первое в 2018 году заседание комиссии по противодействию коррупции 

Башкирское спутниковое телевидение 55 минут назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Причинами пожара в Кемерово стали халатность и разгильдяйство, заявил Владимир Путин. За деньги можно получить любую справку, сказал он, находясь на месте трагедии. Об этом также жестко высказался Глава Башкортостана. Рустэм Хамитов провел первое в этом году заседание комиссии по противодействию коррупции в республике.
Необходимо еще раз оценить ситуацию в торговых центрах с точки зрения пожарной безопасности, отметил руководитель региона.
Рустэм Хамитов: «Там ведь тоже вводили в эксплуатацию, строили, подписывали акты, и ничего не сработало. Погибли люди, очень много детей погибло. Эти бумажки оказались пустышками, их купили. За взятки добыли эти бумажки. Это вот и есть самая настоящая коррупция. Вот это и есть самое ее жесточайшее проявление».
Около 8% опрошенных жителей Башкортостана считают, что вопрос с коррупцией в регионе остается острым. Это данные проведенного недавно социологического исследования. При этом люди подчеркивают, что коррупция до сих пор не изжита в органах власти, правоохранительной структуре, сферах медицины и образования. Чтобы исправить ситуацию, необходимо активизировать межведомственное взаимодействие в борьбе с коррупцией, отметил Глава Башкортостана.
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