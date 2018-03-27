Рустэм Хамитов провел первое в 2018 году заседание комиссии по противодействию коррупции

Причинами пожара в Кемерово стали халатность и разгильдяйство, заявил Владимир Путин . За деньги можно получить любую справку, сказал он, находясь на месте трагедии. Об этом также жестко высказался Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел первое в этом году заседание комиссии по противодействию коррупции в республике.

Необходимо еще раз оценить ситуацию в торговых центрах с точки зрения пожарной безопасности, отметил руководитель региона.

Рустэм Хамитов: «Там ведь тоже вводили в эксплуатацию, строили, подписывали акты, и ничего не сработало. Погибли люди, очень много детей погибло. Эти бумажки оказались пустышками, их купили. За взятки добыли эти бумажки. Это вот и есть самая настоящая коррупция. Вот это и есть самое ее жесточайшее проявление».

Около 8% опрошенных жителей Башкортостана считают, что вопрос с коррупцией в регионе остается острым. Это данные проведенного недавно социологического исследования. При этом люди подчеркивают, что коррупция до сих пор не изжита в органах власти, правоохранительной структуре, сферах медицины и образования. Чтобы исправить ситуацию, необходимо активизировать межведомственное взаимодействие в борьбе с коррупцией, отметил Глава Башкортостана.