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В Обручевском районе открылась XV юбилейная выставка «Недра-2018»
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В Обручевском районе открылась XV юбилейная выставка «Недра-2018» 

Обручевский меридиан 41 минуту назад
Фото: Обручевский меридиан
Юбилейная XV выставка «Недра— 2018: Изучение. Разведка. Добыча» в этом году пройдет с 27 по 29 марта на базе Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе.
Мероприятие объединяет ведущие отраслевые компании России и общественные организации. Организатором выставки выступает Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). С приветственным словом к участникам выставки обратился ректор МГРИ-РГГРУ Вадим Александрович Косьянов. «Российский государственный геологоразведочный университет от всей души приветствует участников и гостей выставки „Недра-2018“ в стенах нашего вуза. Хочу поблагодарить руководство Федерального агентства по недропользованию и лично Евгения Аркадьевича Киселева за то, что этот традиционный форум впервые проводится на базе единственного в стране геологоразведочного университета. Выставка „Недра“ является центром притяжения новых идей и технологий в сфере недропользования, технико-технологического обеспечения геологоразведочных и горных работ. Она стала традиционным местом встреч авторитетных специалистов ведущих геологических и горнодобывающих компаний», — отметил Вадим Александрович.
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