Руководство волгоградской Росгвардии рассказало об итогах работы

Врио начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области Юрий Тупиков на встрече с журналистами рассказал о работе всех подразделений за прошедший год.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Росгвардии региона, по результатам работы местное Управление стало одним из лучших подразделений Южного округа. Так, в 2017 году личным составом СОБР«Вектор» и ОМОН проведено около 2 000 специальных мероприятий по оказанию силовой поддержки полиции. В регионе с целью профилактики угонов транспорта созданы два диспетчерских центра системы мониторинга подвижных объектов «Алмаз». С первого января 2017 года заключены договоры по контролю технических средств охраны авто и реагирования на тревожные сообщения 95 карет скорой помощи Волгограда и Волжского. Подразделениями вневедомственной охраны на сегодняшний день охраняется 4 840 объектов, 23 681 квартира, 2 205 других мест хранения имущества граждан.

Ведомством по линии лицензионно-разрешительной работы оказывается 26 видов госуслуг.

Отметим, за прошедший год через электронный портал госуслуг было подано 32 088 заявлений. По данным информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, 97,54% граждан положительно оценивают работу волгоградской Росгвардии.