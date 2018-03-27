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В Северо-Восточном округе оставлена программа КСОДД на текущий год
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В Северо-Восточном округе оставлена программа КСОДД на текущий год 

Управа района Лосиноостровский 40 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Новая программа комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на 2018 год уже сформирована. Об этом сообщил заместитель префекта Борис Андреев на прошедшем совещании. По словам Бориса Андреева, данная программа сравнительно мощнее программы прошлого года.
— В ней запланированы порядка 351 мероприятия, — уточнил он.
В прошлом году в СВАО было реализовано 87 первоочередных мероприятий по линии КСОДД.
Заместитель префекта также рассказал о новом перечне локально-реконструктивных мероприятий на объектах улично-дорожной сети округа. Он включает немаловажные мероприятия, такие как: строительство новых тротуаров, пешеходных ограждений и переходов, парковочных карманов съездов и выездов и многое другое. Не обойдут вниманием и велосипедистов, для них будут обустроены новые велопарковки.
Таким образом, в текущем году безопасность дорожного движения в округе будет на порядок выше.
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