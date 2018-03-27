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Пресс‑конференция начальника Госадмтехнадзора Подмосковья пройдет в РИАМО 28 марта
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Пресс‑конференция начальника Госадмтехнадзора Подмосковья пройдет в РИАМО 28 марта 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
В среду, 28 марта, в 11.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдёт пресс-конференция начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой. Тема мероприятия: «Итоги зимних операций Госадмтехнадзора».
В ходе мероприятия планируется осветить следующие вопросы:
— Каковы итоги операции «Снегопад»?
— Каковы результаты проверок кровель, ступенек железнодорожных платформ?
— Как очищали дорожки во дворах?— Сколько нарушений обнаружено при проверке кровель социальных объектов?
Также в ходе пресс-конференции будут представлены операции ведомства в весенний период.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошёвская).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18  Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru  Контактное лицо — Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
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