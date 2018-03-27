Пресс‑конференция начальника Госадмтехнадзора Подмосковья пройдет в РИАМО 28 марта

В ходе мероприятия планируется осветить следующие вопросы:

— Каковы итоги операции «Снегопад»?

— Каковы результаты проверок кровель, ступенек железнодорожных платформ?

— Как очищали дорожки во дворах?— Сколько нарушений обнаружено при проверке кровель социальных объектов?

Также в ходе пресс-конференции будут представлены операции ведомства в весенний период.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.