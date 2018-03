«Марш за наши жизни»: как по всему миру прошли акции против продажи оружия

24 марта в городах США и по всему миру прошли акции протеста под названием «Марш за наши жизни». Граждане, среди них большое количество молодежи и школьников, вышли на улицы с лозунгами, призывающими ограничить оборот оружия в США. Один из поводов проведения марша — участившиеся атаки на местные школы, виновные в которых зачастую приобретали огнестрельное оружие в магазинах.

В марше в Нью-Йорке приняли участие около 175 тысяч человек. В Вашингтоне, по некоторым оценкам, на улицы вышли около 850 тысяч протестующих — делая это самой многочисленной акцией в истории США.

Майли Сайрус и В акции приняли участие и знаменитости — среди них Канье Уэст, Пол Маккартни Леди Гага . Многие другие выразили поддержку через соцсети.

You showed up! More than 850,000 marched with us in DC yesterday. Together, we are so powerful. Together, we will #ThrowThemOut

Кристобаль Эррера (Cristobal Herrera/EPA)

На многих плакатах можно увидеть инкриминирующие надписи «NRA» — это отсылка к национальной стрелковой ассоциации США (National Rifle Association), которую многие члены общественности упрекают в поддержке свободной продажи огнестрельного оружия.

Сенатор-ветеран Джон Льюис возглавляет марш в Атланте, штат Джорджия.

Дрю Ангерер (Drew Angerer/Getty Images)

Макет пистолета на марше в Нью-Йорке.

Марио Тама (Mario Tama/Getty Images)

Молодые активисты на акции в Лос-Анджелесе

Эвелин Хокштейн (Evelyn Hockstein for the Guardian)

Участники акции поднимают руки, демонстрируя надписи «Больше никогда» на ладонях.

Многие участники пришли с самодельными плакатами.

Шон Тю (Shawn Thew/EPA)

Участники протеста на Пенсильванском проспекте.

Алекс Брэндон (Alex Brandon/AP)

Эрик Тайер (Eric Thayer/ Reuters

Оборот оружия — старая тема общественных дебатов в США, поэтому на протестах можно было увидеть и давних сторонников ужесточения законодательства.

Хосе Луис Магана (Jose Luis Magana/AP)

Вид на толпу на Пенсильванском проспекте в Вашингтоне.

Джонатан Эрнст (Jonathan Ernst/Reuters)

Изабель Уайт — восьмиклассница, в следующем году переходит в среднюю школу Марджори Стоунман Дуглас — ту самую, где произошел последний из серии расстрелов в феврале 2018 года. На марши в разных городах вышло множество школьников, учащихся пострадавших школ и родственников погибших.

Шэннон Стэплтон (Shannon Stapleton/Reuters)

Учительница средней школы протестует на акции в Нью-Йорке с плакатом «Эта учительница не сдастся перед влиянием NRA».

Шэннон Стэплтон (Shannon Stapleton/Reuters)

«Один из моих лучших друзей был застрелен неподалеку отсюда, поэтому для меня важно поддержать сегодняшнюю акцию, равно как и продолжать принимать меры, чтобы помочь всем людям, находящимся здесь, сделать так, чтобы их голос услышали».

Пол Маккартни в интервью CNN (неподалеку от Центрального парка в Нью-Йорке, где был убит Джон Леннон

Пол Мориги (Paul Morigi)

Амаль и Джордж Клуни на акции в Вашингтоне.

Шон Тю (Shawn Thew/EPA)

Участники протеста в Вашингтоне с плакатами (слева направо) «Заступайтесь за детей, а не за ружья» и «Не могу поверить, что мы все еще протестуем по этому поводу».

Аарон П. Бернштейн (Aaron P. Bernstein/Reuters)

Участники акции на Пенсильванском проспекте в Вашингтоне с надписями «Не стреляйте» на ладонях.

Эрик Тайер (Eric Thayer/Reuters)

Дэнни Кейси (Danny Casey/AAP)

Участники протестной акции в Сиднее

«Марш за наши жизни» в Париже.