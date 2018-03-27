В Рязани борцы с экстремизмом задержали «безбилетника с кастетом», оравшего в маршрутке патриотическую песню (ВИДЕО)

Полицейские центра «Э» в Рязани задержали нескольких пьяных хулиганов, которые нарушали общественное спокойствие в маршрутном такси. Злоумышленники громко пели песни, в том числе с упоминанием Кремля и «рязанской братвы». Один из подозреваемых размахивал холодным оружием и пытался крушить транспортное средство. Действия хулиганов сняли на камеру, а видео появилось в интернете.

После публикации 23 марта этих кадров сотрудники центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД и отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани начали проверку. В итоге им удалось установить личности трех хулиганов, а затем задержать их, сообщает

официальный сайт

областного УМВД.

Установлено, что 22 марта трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, зашли в маршрутное такси, следовавшее по маршруту N41. Они «не оплатили проезд, стали громко петь песни, прыжками раскачивать автобус и конфликтовать с пассажирами, которые делали им замечания», отмечают в полиции.

При подъезде к остановке общественного транспорта «Вокзальная» один из пьяных мужчин, на кисть руки которого был надет кастет, стал «беспричинно, из хулиганских побуждений» наносить удары по крыше автобуса и прикрепленному к панели телевизору. Средство видеотрансляции получило повреждения.

Кроме того, «заяц с кастетом» разбил стекло двери. Потом хулиганы покинули маршрутку и скрылись.

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В опубликованном 20-секундном видео мужчина бьет кастетом по крышке люка общественного транспорта. При этом хулиганы хором произносят «кричалку» местных футбольных болельщиков, сочиненную на мотив знаменитой песни сталинской эпохи " Москва майская" (1937 год). "…просыпается с рассветом вся рязанская братва. Кипучая, могучая, никем не победимая, — страна моя, Рязань моя — ты самая любимая!" — распевали пьяные пассажиры.

После задержания хулиганов выяснилось, что 30-летний подозреваемый ранее уже был неоднократно судим. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, на транспорте общественного пользования"). Ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). На двух 27-летних приятелей уголовника, буйно выражавшего любовь к малой родине и ее «братве», составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства по ст. 20.1 КоАП РФ.

УМВД выложило видео с допросом одного из задержанных. Мужчина сознался в том, что вел себя неадекватно в маршрутке, на глазах у других пассажиров, среди которых были женщины и дети. Свои действия подозреваемый объяснил тем, что был пьян и участвовал в некой «конфликтной ситуации».

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