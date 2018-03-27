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В Рязани борцы с экстремизмом задержали «безбилетника с кастетом», оравшего в маршрутке патриотическую песню (ВИДЕО)
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В Рязани борцы с экстремизмом задержали «безбилетника с кастетом», оравшего в маршрутке патриотическую песню (ВИДЕО) 

Newsru.com 48 минут назад
Фото: Newsru.com
Полицейские центра «Э» в Рязани задержали нескольких пьяных хулиганов, которые нарушали общественное спокойствие в маршрутном такси. Злоумышленники громко пели песни, в том числе с упоминанием Кремля и «рязанской братвы». Один из подозреваемых размахивал холодным оружием и пытался крушить транспортное средство. Действия хулиганов сняли на камеру, а видео появилось в интернете.
После публикации 23 марта этих кадров сотрудники центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД и отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани начали проверку. В итоге им удалось установить личности трех хулиганов, а затем задержать их, сообщает
официальный сайт
областного УМВД.
Установлено, что 22 марта трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, зашли в маршрутное такси, следовавшее по маршруту N41. Они «не оплатили проезд, стали громко петь песни, прыжками раскачивать автобус и конфликтовать с пассажирами, которые делали им замечания», отмечают в полиции.
При подъезде к остановке общественного транспорта «Вокзальная» один из пьяных мужчин, на кисть руки которого был надет кастет, стал «беспричинно, из хулиганских побуждений» наносить удары по крыше автобуса и прикрепленному к панели телевизору. Средство видеотрансляции получило повреждения.
Кроме того, «заяц с кастетом» разбил стекло двери. Потом хулиганы покинули маршрутку и скрылись.
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В опубликованном 20-секундном видео мужчина бьет кастетом по крышке люка общественного транспорта. При этом хулиганы хором произносят «кричалку» местных футбольных болельщиков, сочиненную на мотив знаменитой песни сталинской эпохи "Москва майская" (1937 год). "…просыпается с рассветом вся рязанская братва. Кипучая, могучая, никем не победимая, — страна моя, Рязань моя — ты самая любимая!" — распевали пьяные пассажиры.
После задержания хулиганов выяснилось, что 30-летний подозреваемый ранее уже был неоднократно судим. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, на транспорте общественного пользования"). Ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). На двух 27-летних приятелей уголовника, буйно выражавшего любовь к малой родине и ее «братве», составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства по ст. 20.1 КоАП РФ.
УМВД выложило видео с допросом одного из задержанных. Мужчина сознался в том, что вел себя неадекватно в маршрутке, на глазах у других пассажиров, среди которых были женщины и дети. Свои действия подозреваемый объяснил тем, что был пьян и участвовал в некой «конфликтной ситуации».
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