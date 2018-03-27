ПДС НПСР не признал результаты выборов

В предыдущей статье «Разделяю вашу боль» я выделил главное, что не позволило нам победить — пусть пассивное, но все еще согласие наших сограждан с нынешним положением дел. Что называется, «жареный петух» еще не клюнул.

Поясню: под согласием я понимаю не свободный выбор населением именно действующего главы государства и даже не формальное голосование за него. Под согласием — пассивным и покорным — я понимаю неготовность решительно противостоять той масштабнейшей махинации, которая была осуществлена вместо выборов, которая с самого начала была очевидна, но не вызвала никакого массового протеста. Как минимум, на уровне готовности всем дружно прийти на выборы и не дать ни одного голоса явным мошенникам.

Но от того, что наш народ оказывается чрезвычайно терпелив и не требователен к своей власти, наша оценка произошедшего никак не меняется.

БЫЛИ ЛИ НАРУШЕНИЯ?

Не отдельные нарушения, но сплошное грубейшее игнорирование и нарушение властью закона, духа и буквы Конституции, сути и смысла прямых равных тайных выборов.

Уместно обратить внимание на один очень важный пункт программы нашего кандидата — радикальное расширение компетенции судов присяжных.

Почему это важно? Да потому, что если бы судьи у нас были не назначенные одной из заинтересованных сторон — нынешним президентом, а выборные и, тем более, присяжные, то нет сомнения в том, что перечисляемое мною ниже они признали бы не просто нарушением закона, но грубейшим злоупотреблением властью.

Но Суда — имею в виду Суда с большой буквы — у нас нет. И потому обращаюсь лишь к согражданам: давайте зафиксируем и запомним то, что видели все, и что не требует каких-либо дополнительных тщательно собираемых на каждом участке доказательств.

ВЫБОРЫ «РАВНЫЕ»

Конституционное требование равенства кандидатов на выборах является фундаментальным, не отменяемым никакими ссылками на те или иные нормы законов, которые правители пишут и принимают специально для себя. Если выборы не были равными для их участников, то это вообще не выборы.

Можно, конечно, поспорить, какая степень неравенства может рассматриваться как фактор несущественный: пять процентов или десять? Мол, абсолютного равенства же в природе все равно не бывает?

Но на это есть важные вопросы:

— было ли неравенство лишь сугубо количественным и разнонаправленным? Например, у одного кандидата больше плакатов, а у другого — газет; у одного больше стихов, его воспевающих, а у другого — песен? Или же неравенство было качественным и направленным исключительно в пользу одного кандидата?

— было ли это неравенство случайным, объективно трудноустранимым? Или же оно было намеренным, целенаправленным? И, тем более, созданным стороной, имевшей властные полномочия для создания себе привилегированных условий?

МНОГОКРАТНОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

Неравенство условий носило столь однозначный и непреодолимый характер, что ни о каких процентах даже и говорить всерьез не приходится.

Достаточно напомнить, что придворные «политологи», они же — политтехнологи из «рейтинга влиятельности политтехнологов» (читай — мошенники, за деньги придумывающие нам «реальность», заказанную тем или иным заказчиком), да к тому же все как один — бывшие работники администрации действующего президента, долгими часами на основных телеканалах клеветали на кандидата от левых и национально-патриотических сил: мол, он олигарх, сокрывший за рубежом то ли пять, то ли семь миллиардов рублей, мол, у него за рубежом незакрытые счета и золото (сразу так и представляется некий кощей, чахнущий над златом)… И вся эта целенаправленная массированная агитация против нашего кандидата, без какой-либо возможности выступить с опровержением, проводилась без оплаты с чьего-либо избирательного счета — как якобы «объективная» информация.

Далее: в то время, как одни кандидаты и их доверенные лица на «дебатах» по самым актуальным для страны вопросам скрупулезно укладывались в отмеренные промежутки по одной-две минуты, затем еще по полминуты или минуте на заключительное слово, действующий глава государства не стеснял себя выступать по центральным телеканалам в самое смотрибельное время целыми часами. И без какой-либо оплаты этих часов из избирательного фонда. Что само по себе уже — грубейшее нарушение.

Да и невозможно было это (равно как и время, выделенное на клевету на нашего кандидата) в таком масштабе оплатить: коммерческая стоимость каждой минуты телеэфира — от ста тысяч долларов. То есть, грубо, от шести миллионов рублей. А весь максимально допустимый избирательный фонд кандидата — четыреста миллионов рублей. Это всего примерно на час эфирного времени по центральным телеканалам, при условии, что ни копейки более не будет потрачено ни на что другое. А тут — долгими часами, да еще и сразу по нескольким телеканалам — какого избирательного фонда, если считать минимально честно, на это хватит?

Значит, даже если оставить в стороне масштабную агитацию против нашего кандидата (тем более, заведомо клеветническую), налицо многократное превышение расходов на агитацию за действующего президента над объемами максимально разрешенного избирательного фонда кандидата.

Это — безусловное основание для снятия кандидата с дистанции. А теперь — для признания выборов несостоявшимися.

…И МАСШТАБНОЕ ХИЩЕНИЕ

Но если сам кандидат все это торжество «равенства» кандидатов не оплатил, то кто же это оплатил?

Да мы с вами и оплатили. Это все шло как «объективное информирование» нас с вами средствами массовой информации, а не как заурядная «джинса».

Соглашусь, «джинса» была и впрямь не заурядная — хотя бы по своим масштабам.

Но кто же это позволил?

Кто позволил кандидату — главе государства — беспрепятственно использовать ресурсы государственных и субсидируемых государством и госкорпорациями центральных телеканалов для создания себе привилегированных условий?

Может быть, это совершенно самостоятельные и ни от кого не зависящие глава Центризбиркома и руководители центральных телеканалов?

Кто еще мог пойти на такое явное и грубое нарушение всего духа и смысла конституционного понятия «равные выборы»?

Ну, допустим, какой-нибудь нехороший «чиновник» (мол, это «эксцесс исполнителя»), какой-нибудь замглавы администрации президента — тот самый «киндер-сюрприз», что два десятка лет назад нам дефолт организовывал?

Но поверит ли в подобное подлинно независимый суд, например, суд присяжных? Может ли какой-то более или менее добросовестный суд поверить, что «отдельный нехороший» замглавы администрации от главного администратора — собственно президента — никак не зависит?

Не установит ли любой подлинно независимый суд факт грубейшего злоупотребления должностным положением и хищения госсредств в особо крупных размерах — на несколько миллиардов рублей?

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ… ПРИЛИЧИЯ

Но в нашей стране президент занимает некое совершенно исключительное положение — он во всем исключение из правил. Вплоть до того, что все должностные лица на время избирательной кампании обязаны уйти в отпуск, а президент — нет. Имеет право продолжать исполнять свои должностные полномочия.

Ладно, допустим, «Послание президента Федеральному собранию» — исполнение Президентом его должностных полномочий. Но ведь он должен был исполнить это полномочие … еще осенью 2017-го года. А с чего вдруг перенес на 2018-й год — на момент именно за две недели до выборов? Это ведь — неисполнение своевременно конституционного полномочия: в 2017-м году с ежегодным посланием, положенным по Конституции (ст.84, пункт «е»), так и не выступил. Ведь очевидное и неприкрытое злоупотребление должностными полномочиями?

Ладно, допустим, хочет во что бы то ни стало выступить перед Федеральным Собранием именно теперь, перед самыми выборами — ради бога, пусть агитирует — отдельно депутатов. Но тогда пусть, в строгом соответствии с законом, предоставит и другим кандидатам возможность выступить перед этими же депутатами. И главное: нигде в Конституции не сказано, что это надо обязательно транслировать на всю страну. Скажем, в обычное время — да транслируйте все, что пожелаете. Но в специально оговоренный в законе «период агитации» — другое дело: здесь ведь все должно быть именно на равных? Но нет — долгими часами по всем основным телеканалам…

И уж совсем ничем не прикрытое злоупотребление — освещение на телеканалах встречи президента со сторонниками в Лужниках, а также реклама нового фильма о Путине и демонстрация старого… Это-то уже точно — не «исполнение должностных обязанностей» — уж никак под это не подвести…

СИСТЕМА

Само голосование, затем подсчет голосов. Здесь важны не отдельные зафиксированные случаи, которых, кстати, уже более чем достаточно, но сама выстроенная система. Судите сами.

Первое. По открепительным заявлениям в этот раз, как выяснилось, можно было голосовать несколько раз.

В. И. Алкснис и его команда в Рузском районе Московской области зафиксировали случаи, когда на разные участки приезжали целые автобусы таких «открепленных» избирателей. И точная корреляция по участкам: где автобусов было поменьше, там наш кандидат набрал в два раза больше, чем его официальные результаты. А там, где было по десятку автобусов, там результат близок к официально оглашенному Центризбиркомом.

Из Петербурга сообщили о скандале, когда целые дома (!) оказались откреплены по заявлениям жильцов — то есть, от их имени, при их полном неведении, кто-то получил возможность голосовать в других регионах. Списали на «компьютерный сбой».

Наконец, в программу как бы случайно не заложили блокировку получения второго, третьего, пятидесятого, хоть пятисотого открепительного заявления. В сети теперь большой популярностью пользуется ролик, в котором корреспондент задает вопрос председателю Центризбиркома, почему допущена сама возможность многократного голосования, и слышит в ответ: мол, езжайте в какую-то другую «свою» страну. По такой реакции сразу ясно, что вопрос оказался — в самую точку.

Второе. Автоматизированный подсчет голосов — КОИБы. Нескромный вопрос: а какие у нас вообще основания хоть сколько-нибудь верить этим самым КОИБам? Железки, понятно, ни в чем не виноваты — имею в виду другое: какие основания слепо доверять программистам и операторам, которые эти системы монтировали, настраивали, обслуживали?

Важно: вообще не предусмотрены ни какие-либо независимые проверки, подтверждающие добросовестность должностных лиц, управляющих этими КОИБами, ни выборочные перепроверки путем банального пересчета бюллетеней вручную.

Внимание: одного этого — скрытого автоматизированного подсчета голосов — уже достаточно для того, чтобы ни в коем случае не признавать результаты этих выборов. Ведь выборы — процедура заведомо конфликтная. И если одна заинтересованная сторона получила возможность в одностороннем порядке (якобы «автоматизировано») производить подсчет голосов без какого-либо контроля этого подсчета со стороны конкурентов и независимых наблюдателей, то это уже совершенно нелегитимная процедура, по определению не заслуживающая ни малейшего доверия.

Важно понимать: налицо не отдельные случаи, вокруг которых можно было бы еще спорить, как они повлияли на общий результат. Нет, налицо — система, очевидно созданная целенаправленно для манипулирования при подсчете голосов и фальсификации результатов выборов.

…И ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ

А тут из Башкирии сообщают о случае, когда КОИБ выдал результат, вдвое превышающий … общее количество граждан, физически пришедших на избирательный участок — и удалось настоять на пересчете вручную. Выяснилось, что реальная явка вдвое меньше, показанной КОИБом, и, соответственно, радикально меньше голосов за действующего президента.

Как вы, уважаемый читатель, думаете, чем отговорились-оправдались члены комиссии?

Оказывается, на случай поимки с поличным уже был заготовлен ответ: мол, вчера тестировали систему, а сегодня она «ошибочно» просуммировала вчерашний результат и сегодняшний…

Это, можно сказать, счастливый вариант разрешения сомнений в отношении беспристрастности системы с КОИБами. Вариант существенно тяжелее: в Институте имени Склифасовского лежит наблюдатель, которого некие «неизвестные» просто изувечили за попытку добиться аналогичного пересчета. Что же этих «неизвестных» так обидело, оскорбило? И главное: в чьих интересах они действовали?

Это — конкретные случаи, и они тоже важны — как свидетельство явной недобросовестности власти. Ранее же мы установили более важное — систему, целью создания которой просто не могло быть ничто иное, кроме как целенаправленная фальсификация результатов выборов.

РЕШЕНИЕ НЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ, НО ПОЛИТИЧЕСКОЕ

23 марта на своем заседании Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России (ПДС НПСР) рассмотрело вопрос об отношении к прошедшим выборам и их результатам. Решение было единогласным: итоги выборов мы не признаем.

Напомню: наш кандидат П. Н. Грудинин — единый кандидат от левых и национально-патриотических сил России, но формально выдвинут — лишь от КПРФ . Власти не зря запретили предвыборные объединения и блоки, но политическая суть наших действий от того не меняется: формально юридически кандидат — лишь от КПРФ, фактически же — от широкого общенародного блока.

Соответственно, юридических последствий наше решение не имеет. Оспорить результаты в суде вправе лишь сам кандидат и партия, выдвинувшая его юридически.

Тем не менее, надеюсь, и кандидат, и КПРФ прислушаются к нашему решению, согласятся с нашими доводами и аналогично откажутся признавать результаты того, что признать как результаты всеобщих равных тайных выборов никак нельзя. Тем более что и член ЦИК от КПРФ Е. И. Колюшин отказался подписывать итоговый протокол о результатах выборов и оформил «Особое мнение».

НЕ ПОДРЫВАЕМ ЛИ ПОЗИЦИИ ГОСУДАРСТВА?

И псевдопатриотический аргумент против наших действий: не подрываем ли мы своим непризнанием этих выборов позиций нашего государства на мировой арене?

Ответ ясный и однозначный: подрывает позиции нашей страны тот, кто организовал и допустил столь масштабную клеветническую кампанию против единого кандидата от левых и национально-патриотических сил. Уж на Западе-то точно знают, у кого, в том числе, из высшей российской власти, там есть счета, а у кого все счета своевременно закрыты. Подрывает позиции страны также и тот, кто создал описанную выше систему намеренной фальсификации голосования и подсчета голосов — и это для Запада тоже далеко не тайна. Тем не менее, Запад результаты выборов уже признал. Нынешнее состояние России и обеспечивающий дальнейшую деградацию страны режим правления Запад более чем устраивает.

На самом деле, если хотим сплотить народ перед лицом внешней угрозы, то надо не манипулировать своим народом, не оскорблять его очевидной безнаказанной клеветой и мошенничеством, а проводить выборы добросовестно и затем сплачиваться вокруг истинного народного волеизъявления.

И мы категорически отказываемся участвовать в неуместном споре, сколько на самом деле набрал действующий глава государства, а сколько — его конкуренты. Мы настаиваем на том, что, в силу целенаправленно созданной системы масштабных злоупотреблений — как на этапе агитационной кампании, так и при подсчете голосов — нет никакой возможности установить истинное волеизъявление граждан. И потому выборы должны быть признаны несостоявшимися, а их результат — недействительным.

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