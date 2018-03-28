В посольстве России рассказали об отношении россиян к британцам

Фото: Максим Шеметов/Reuters

В посольстве России в Лондоне считают, что россияне рады британцам, несмотря на сложные отношения между странами из-за нападения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства. "В России рады британцам — туристам, тем, кто приезжает в рамках культурных обменов, и, конечно, гостям Чемпионата мира по футболу. Приезжайте и почувствуйте разницу между тем, как Россию изображают в Великобритании , и тем, какая она в реальности", — сообщается в заявлении. Ранее в российском посольстве заявляли, что почти 160 стран хотят доказательств Лондона по делу Скрипаля.