Почему вы убиваете людей? Россиянин из Лондона рассказал о безумных вопросах британцев

Из-за антироссийской пропаганды в англоязычных СМИ отношение британцев к россияном резко поменялось. Об этом рассказал главный редактор новостного агентства Profile Russia Сергей Буравлев.

По его словам, отношение жителей Великобритании к гражданам РФ поменялось после происшествия в Солсбери. Это связано с тем, что чаще всего в британских СМИ слышна антироссийская пропаганда.

«Отношение поменялось в первую очередь со стороны официальных представителей: как по телевизору, так и по радио часто слышна антироссийская риторика. Есть небольшой процент британцев, которые пытаются спорить или как минимум ставить все это под вопрос. Подавляющая часть населения верит тому, что показывают на телевидении и пишут в газетах. И все, что мы слышим — это что Россия использовала в Великобритании химическое оружие. И эту агрессивную пропаганду видно в английских СМИ. Это распространяется в массы и потом сказывается на отношении к нашим соотечественникам», — объяснил Буравлев.

Журналист также рассказал, как неоднократно к нему подходили британцы и задавали неуместные и порой странные вопросы в связи с отравлением Сергея Скрипаля.

«У меня конкретно спрашивали: «Почему вы, русские, приезжаете сюда и убиваете русских?». Я был в местной поликлинике и медицинский работник узнал, что меня зовут Сергей. И он спросил: «Почему вы приезжаете и убиваете русских?». У меня этот вопрос вызвал, конечно, шок. А другой человек подошел ко мне и спросил: «Ты из России, на каких условиях ты уехал, у тебя все хорошо?». Как бы проверяют, в безопасности ли я нахожусь», — отметил Буравлев.