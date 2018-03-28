Лондон держит в неведении британцев о «деле Скрипаля», заявили в МИД 

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Лондон держит в неведении относительно ключевых моментов расследования «дела Скрипаля» даже самих британцев — неизвестно общее число пострадавших, заявили в МИД РФ.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также сообщалось, что в результате инцидента в Солсбери пострадал один полицейский. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
"Поведение британских властей вызывает множество вопросов. Население самой Великобритании держится в неведении относительно ключевых моментов этого объявленного представляющим серьезную угрозу инцидента, неизвестно общее число пострадавших", — сообщается на сайте МИД РФ.