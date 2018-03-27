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Верховный суд разрешил ставить камеры возле временных знаков
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Верховный суд разрешил ставить камеры возле временных знаков 

Авторамблер 46 минут назад
Фото: Авторамблер
Ранее в высшую судебную инстанцию был направлен иск о незаконности положения регламента МВД, который допускает установку комплексов за желтыми временными знаками.
В решении суда отмечается, что превышение скорости, независимо от вида знака, является нарушением, ответственность за которое предусмотрено статьей 12.9 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, в ПДД не предусмотрено ограничений применения таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» в зависимости от цвета знака или места его установки.
На основании этого Верховный суд решил, что регламент соответствует нормативным правовым актам и не нарушает прав истца. В удовлетворении иска было отказано.
Как сообщал «Авторамблер», это не первый случай, когда автомобилисты пытаются оспорить положения регламента для сотрудников ГИБДД, вступившего в силу 20 октября 2017 года. Ранее Верховный суд уже вынес решение относительно остановки машин для проверки вне стационарных постов.
Фото: Moscow-live.ru
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