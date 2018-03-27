Верховный суд разрешил ставить камеры возле временных знаков

Ранее в высшую судебную инстанцию был направлен иск о незаконности положения регламента МВД , который допускает установку комплексов за желтыми временными знаками.

В решении суда отмечается, что превышение скорости, независимо от вида знака, является нарушением, ответственность за которое предусмотрено статьей 12.9 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, в ПДД не предусмотрено ограничений применения таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» в зависимости от цвета знака или места его установки.

На основании этого Верховный суд решил, что регламент соответствует нормативным правовым актам и не нарушает прав истца. В удовлетворении иска было отказано.

Как сообщал «Авторамблер», это не первый случай, когда автомобилисты пытаются оспорить положения регламента для сотрудников ГИБДД , вступившего в силу 20 октября 2017 года. Ранее Верховный суд уже вынес решение относительно остановки машин для проверки вне стационарных постов.

Фото: Moscow-live.ru