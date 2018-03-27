Ещё
Екатеринбург под бдительным контролем: установят еще 46 видеокамер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Екатеринбург под бдительным контролем: установят еще 46 видеокамер 

Уральский меридиан 46 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В связи с предстоящим Мундиалем в ближайшие два месяца в Екатеринбурге установят еще 46 камер видеонаблюдения.
На сегодняшний день в городе подключено 540 видеокамер. Основное внимание при установке камер видеонаблюдения власти обращают на маршруты и объекты, задействованные при проведении Чемпионата мира по футболу.
Как сообщили в Администрации города Екатеринбурга, ведется планомерная работа по подключению новых камер из мест массового пребывания людей. Подключаются устройства с торговых центров, гостиниц, больниц, транспортных объектов, ряда предприятий и учреждений (только в апреле-мае будет подключено 46 объектов). Естественно, сюда входят территории Центрального стадиона, тренировочных площадок, фан-зоны.
В настоящее время для системы видеонаблюдения Администрация Екатеринбурга приобрела и протестировала модули видеоаналитики (выявление очагов пожаров, скопления людей, распознание государственных регистрационных знаков).
1 тысяча 600 видеокамер будет установлено к маю.
В Екатеринбурге на ЧМ-2018 по футболу пройдут 4 игры. Первый матч состоится 15 июня: на футбольном поле встретятся команды Египта и Уругвая.
Использовано фото с сайта krouz-tour.ru
Уральский меридиан: последние новости
«МРСК Урала» ответит за поставку электроэнергии в два города Урала УрФО: Конец башнеэпопеи, угроза с Запада и маленькая карьеристка Около 80% сельчан в Зауралье остаются без качественной питьевой воды
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина406
Путин произвел перестановки в МИД22
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»319
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову199
Трамп начал терять уважение Путина217
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение