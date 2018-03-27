Екатеринбург под бдительным контролем: установят еще 46 видеокамер

В связи с предстоящим Мундиалем в ближайшие два месяца в Екатеринбурге установят еще 46 камер видеонаблюдения.

На сегодняшний день в городе подключено 540 видеокамер. Основное внимание при установке камер видеонаблюдения власти обращают на маршруты и объекты, задействованные при проведении Чемпионата мира по футболу.

Как сообщили в Администрации города Екатеринбурга, ведется планомерная работа по подключению новых камер из мест массового пребывания людей. Подключаются устройства с торговых центров, гостиниц, больниц, транспортных объектов, ряда предприятий и учреждений (только в апреле-мае будет подключено 46 объектов). Естественно, сюда входят территории Центрального стадиона, тренировочных площадок, фан-зоны.

В настоящее время для системы видеонаблюдения Администрация Екатеринбурга приобрела и протестировала модули видеоаналитики (выявление очагов пожаров, скопления людей, распознание государственных регистрационных знаков).

1 тысяча 600 видеокамер будет установлено к маю.

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Использовано фото с сайта krouz-tour.ru