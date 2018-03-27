УК в Подмосковье будут отвечать за отсутствие раздельного сбора мусора

МОСКВА , 27 мар — РИА Недвижимость. Управляющие компании Подмосковья будут нести ответственность за отсутствие во дворах многоквартирных домов инфраструктуры, обеспечивающей раздельный сбор мусора (РСО), говорится в сообщении Московской областной думы.

"С начала года в Мособлдуме ведется работа по формированию законодательной базы по раздельному сбору мусора. Положения будущего закона, в частности, должны будут предусматривать ответственность для управляющих компаний за отсутствие необходимой для РСО инфраструктуры в многоквартирных домах и их дворах", — приводятся в сообщении слова председателя регионального парламента Игоря Брынцалова

В материалах отмечается, что законодательная база для внедрения на территории Московской области системы раздельного сбора отходов будет подготовлена в течение второго квартала текущего года.