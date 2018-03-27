Баскетбольное кольцо во дворе на Стрелецкой улице оборудовали сеткой по просьбе жителя

Коммунальные службы оборудовали сеткой баскетбольное кольцо, расположенное на спортивной площадке по адресу Стрелецкая улица, дом 9, корпус 1. Соответствующая просьба поступила ранее от местного жителя на портал «Наш город». О выполненных работах отчиталась глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова «Указанная проблема устранена, сетка на баскетбольном кольце восстановлена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте. Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Жители Москвы оставляют на портале замечания, касающиеся проблем городского хозяйства, а ответственные службы занимаются их решением. (то)