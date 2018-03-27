Минспорт намерен активнее привлекать взрослое население к процессу сдачи ГТО

Во вторник Общественная палата РФ обсуждает промежуточные результаты внедрения комплекса ГТО и его перспективы.

"Важный момент, что количественные показатели вовлеченности взрослого населения крайне невысоки. Порядка 80% сдающих нормативы ГТО — это студенты и школьники, всего 19% — люди в возрасте от 25 лет и старше (6-11 возрастная ступень ГТО). Это требует решительных мер, и в этом году Министерство спорта именно на этом сосредоточит свою деятельность", — заявил Ерошов.